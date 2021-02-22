سوء الأحوال الجوية.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى





قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .





وذلك تحسبًا لموجة طقس سىء تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق وذلك لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.





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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين – إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيرًا إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.

















كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

















وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مشيرًا إلى إنه تم الاعلان عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على اخر المستجدات.











