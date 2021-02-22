خربت بيوت.. بعد انتشار ظاهرة "المستريح" وكثرة ضحاياه .. تحذير من النواب بالابتعاد عنه: لا يجب التعامل مع هؤلاء المحتالين.. ونحتاج لمنظومة اجتماعية ثقافية للمواجهة

نائب:

السعي وراء " المستريح" طمعا في جني أرباح متعددة بأسرع وقت





نائب بالشيوخ:

جري البعض وراء " المستريح" امر يثير الدهشة





نائبة بالشيوخ:

قلة الوعي وتدهور مستوى الثقافي سبب رئيسي في إنتشار الظاهرة





حذر نواب البرلمان من زيادة إنتشار ظاهرة المستريح في معظم محافظات مصر وتكرار عمليات النصب على المواطنين وسرقة أموالهم، مشددين على عدم الإنسياق ورائهم وإستثمار أموالهم في جهات موثوق فيها.





وحول هذا الموضوع تعجب النائب عمرو القطامي، من تكرار قصص النصب الذي يقوم البعض بها ضد المواطنين والإستيلاء على أموالهم بشكل لا يصدق، مشيرا إلى أن إنتشار هذه القصص يجعلنا نتسائل كيف يتم إقناع الناس بتسليم أموالهم لشخص لا يعرفونه بشكل كبير.





وأكد القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ظهور ما يعرف بالمستريح في كثير من محافظات مصر، جاء بسبب طمع البعض في تكبير حجم أموالهم والحصول على أرباح متعددة، دون إدخال أنفسهم في أي تفاصيل، موضحا أن شخصية المستريح تعمل على تأكيد الثقة بينه وبين عملائه لعدة الشهور حتى يذاع صيته في أرجاء المنطقة، ويتعامل معه الجميع ومنهم فئة متوسطي الدخل أيضا، ثم يختفي بعد ذلك مستحلا لنفسه هذه الأموال.





ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة إ، داعيا المواطنين بإستثمار أموالهم بأنفسهم والإبتعاد عن هؤلاء النصابين، ووعدم الإنسياق ورائهم.





من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن إنتشار ظاهرة المستريح في جمهورية مصر العربية، وقيام البعض بممارسة النصب العلني على المواطنين هو أمر يثير الدهشة، لافتا إلى أن هذه الشخصيات تسببت في خراب ودمار بيوت وعائلات كبيرة، وضعت كل ما تملك في أيدي هؤلاء النصابين والمحتالين دون أي شيء يثبت حقوقهم.





وأكد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن سبب إستثمار هؤلاء المواطنين في هذا الإتجاه الخاطئ حرصهم الكبير في تحقيق المكاسب السريعة، دون خوض أي مغامرات يبذل بداخلها جهد أو تعب ، محذرا من إنتشار هذه الظاهرة ووقوع البعض ضحية لهم.





ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى جهات كثيرة شرعية يمكن من خلالها الإستثمار فيها ، سواء كانت بنوك او الجهات الإستثمارية الحكومية،أو المشاريع الخاصة، مؤكدا أن هذه الطرق أفضل وأكثر أمان من إعطاء أموالك لمستريح يقوم بسرقتها.





وقالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة المستريح تعد ظاهرة مركبه وليست بسيطه، موضحا أنه مواجهتها تستلزم منظومة إجتماعية ثقافية بجانب تطبيق القانون وتضييق الخناق على كل من تسول له نفسه أن يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين.





وأكدت النقاش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك بعض المواطنين العاديين يكون تطلعهم لتحقيق المكاسب وعمل ثروة مثل غيره بدون أي مجهود أو عناء، وهذا الأمر يدفعهم للوقوع فريسة سهلة للمستريح والذي كون ثروات هائلة من أموال البسطاء والأشخاص العاديين بدون وجه حق.





ونوهت عضو مجلس الشيوخ إلى أن قلة الوعي وتدهور مستوى الثقافي سبب رئيسي لإندفاع هؤلاء وتفريطهم في أموالهم ، بعد أن أقنعهم المستريح أنه سيتثمر هذه الاموال وسيكون هناك عائد شهري كبير مع ثبات قيمة أموالهم.