بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم 328 لسنه 2021 والمتضمن الآتي :-

- نقل كامل على حسين غطاس بدرجة مدير عام بمجموعة الوظائف القيادية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون للعمل رئيسا للوحدة المحليه لمركز ومدينة المحموديه اعتبارا من 23/2/2021- لحين انتهاء المدة المحددة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (191) فى 4/6/2020.

- تكليف مصطفى حمزة بكرى - بالدرجة الاولى التخصصية نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون للقيام بأعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون لمدة ستة أشهر.

و شدد محافظ البحيرة، على إستمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين المحافظة وكافة المنشأت والمصالح ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

واكد محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتاكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الاعداد المقررة وايقاف المخالف منها للحفاظ على امن وسلامة وارواح المواطنين مع التأكيد على إيقاف عملها حال قيام الرياح والأمطار الغزيرة.

كما شدد محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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