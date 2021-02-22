ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

جبالى والعسومى يوقعان بروتوكولا للتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:12 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس البرلمان العربى
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل

على هامش مشاركته في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية، وقع المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي.

يشمل البروتوكول تعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما يتضمن أيضًا قيام كلا من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي بتبادل استراتيجية بناء القدرات، والتعاون في تبني المشروعات والبرامج البحثية العربية. 

كما يشمل برتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي أيضًا أساسًا للشراكة والتعاون بين معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، في مجالات التدريب، والتأهيل، وتنمية القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية، ودبلومات مهنية متخصصة في مختلف مجالات الاهتمام البرلماني.

وفي ختام حفل توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي، أهدى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي درع البرلمان العربي للمستشارالدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري تقديرًا له.

جدير بالذكر أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قد تم تدشينه بالبرلمان العربي، بهدف الاهتمام بالعلاقات البرلمانية الخارجية، والدبلوماسية البرلمانية العربية،  وتنسيق الرؤى البرلمانية العربية خارجيًا، وتقديم الدعم الفني لأعضاء البرلمان العربي، وفتح آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية لنقل وتبادل الخبرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حدث في شهر ونصف.. إنجازات غير مسبوقة للبرلمان العربي برئاسة العسومي في سطور

من قلب القاهرة.. البرلمان العربي يقترب من الشعوب العربية ويلمس قضايا المنطقة

العسومي: المستشار حنفي جبالي إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني فى مصر

كلمة في البرلمان ولقاء الرئيس.. تفاصيل زيارة العسومي إلى جيبوتي

البرلمان العربي يدشن المرصد العربي لحقوق الإنسان.. الاثنين

جبالي يلقي كلمة أمام البرلمان العربي اليوم

ترشيحاتنا

الصحف السعودية اليوم.. صحة المملكة: نمر بمرحلة حساسة بسبب كورونا.. والأردن يعلن الدخول في وضع حرج.. واصابات العالم تقترب من 112 مليونا.. ومحاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق تربك ليبيا

اجتماع طارئ في الكاف لحسم مصير مباراة الزمالك وبطل السنغال

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

فى ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة تحية كاريوكا وسبب تكريم الرئيس السادات لها

بعد فوضى طرابلس.. أرتال عسكرية تتوجه من مصراتة إلى العاصمة الليبية

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور