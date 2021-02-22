جمال شعبان يحذرمن الكيتو دايت لهذه الأسباب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن

حيث إنه قد يرفع الكولسترول الضار

وقد حذرت منه رابطة القلب الأمريكية أخيرًا،

"فيسبوك"، قائلا" جاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن،

وأضاف جمال شعبان في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل

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بما لها من عواقب وخيمة

منها الذبذبة الأذينية و

السكتة القلبية والدماغية

والجلطات،

واعتلال عضلة القلب

والفشل القلبي،

قد كنت من أول المحذرين من مخاطر الكيتو وأضراره وكتبت عنه هنا منذ عدة شهور، محذرا من

اللجوء إلي أنظمة غير فسيولوجية ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها".