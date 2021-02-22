جمال شعبان يحذرمن الكيتو دايت لهذه الأسباب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الكيتو نظام غذائي يعتمد على إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلي دهون بدلا من الجلوكوز.
وأضاف جمال شعبان في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا" جاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن، إلا أن مضار الكيتو جمة على المدى القريب والبعيد وقد حذرت منه رابطة القلب الأمريكية أخيرًا، حيث إنه قد يرفع الكولسترول الضار ويؤدي إلي تصلب شرايين القلب التاجية ."
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تابع" كما أنه قد يتسبب في اختلال كهرباء القلب بما لها من عواقب وخيمة منها الذبذبة الأذينية والسكتة القلبية والدماغية والجلطات، واعتلال عضلة القلب والفشل القلبي، قد كنت من أول المحذرين من مخاطر الكيتو وأضراره وكتبت عنه هنا منذ عدة شهور، محذرا من اللجوء إلي أنظمة غير فسيولوجية ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها".