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أخبار العالم

الصين تعلن تقديم لقاحات كورونا إلى 19 دولة أفريقية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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أ ش أ
أنها ستقدم لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) إلى 19 دولة أفريقية تحتاج إلى المساعدة لمكافحة الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين تبرعت بلقاحات لكل من زيمبابوي وغينيا الاستوائية حتى يوم الأحد، وستواصل تقديم مساعدات في حدود قدراتها لمساعدة أفريقيا من أجل كسب المعركة ضد الوباء.

وأضاف "وانغ وين بين" أن الصين تدعم أيضا الشركات الصينية التي تصدر اللقاحات إلى الدول الأفريقية التي تحتاجها بشدة ووافقت على اللقاحات الصينية.
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