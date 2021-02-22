الصين تعلن تقديم لقاحات كورونا إلى 19 دولة أفريقية

أنها ستقدم لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) إلى 19 دولة أفريقية تحتاج إلى المساعدة لمكافحة الوباء.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين تبرعت بلقاحات لكل من زيمبابوي وغينيا الاستوائية حتى يوم الأحد، وستواصل تقديم مساعدات في حدود قدراتها لمساعدة أفريقيا من أجل كسب المعركة ضد الوباء.





