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محافظات

البحر الأحمر تعلن فتح باب التسجيل بمبادرة مجتمع رقمي آمن بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الاحمر أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم فتح باب التسجيل بمبادرة "مجتمع رقمي آمن" والتى تهدف المبادرة إلى تمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.

 

واشارت المحافظة فى بيانها تأتي المبادرة تزامنًا مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى  ومنصات التواصل الاجتماعى.


واوضح البيان انه، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.


وتابع البيان تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى" من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking Academy ويُمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبى من المسارات المتاحة بالمُبادرة، والتى تضم العديد من المسارات التدريبية مثل: الأسس الرقمية" Get-Connected " ومقدمة عن الأمن السبراني "IntroductiontoCybersecurity " وأساسيات الأمن السبراني " CybersecurityEssential " وأساسيات الشبكات" NetworkingEssentials"  وأساسيات تكنولوجيا المعلومات " ITEssentials"    وأساسيات لغة بايثون للبرمجة Programming EssentialsInPython""   ومقدمة لإنترنت الأشياء IntroductiontoIOT ومبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء) IOTFundamentalsConnecting Things" ومبادئ انترنت الأشياء (تحليل البيانات الضخمة) .IOT Fundamentals: Big Data & Analytics


وكشف البيان يحصل المتدرب على شهادات حصرية معتمدة دوليًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cisco العالمية وذلك بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة Cisco Networking Academy.

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