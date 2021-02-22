البحر الأحمر تعلن فتح باب التسجيل بمبادرة مجتمع رقمي آمن بالتعاون مع وزارة الاتصالات

واشارت المحافظة فى بيانها تأتي المبادرة تزامنًا مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.
واوضح البيان انه، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.
وتابع البيان تستهدف وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى
بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى"
من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking Academy ويُمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبى من المسارات المتاحة بالمُبادرة،
والتى تضم العديد من المسارات التدريبية مثل: الأسس الرقمية" Get-Connected " ومقدمة عن الأمن السبراني
"IntroductiontoCybersecurity " وأساسيات الأمن السبراني " CybersecurityEssential " وأساسيات الشبكات"
NetworkingEssentials" وأساسيات تكنولوجيا
المعلومات " ITEssentials" وأساسيات لغة بايثون للبرمجة Programming EssentialsInPython"" ومقدمة لإنترنت
الأشياء IntroductiontoIOT ومبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء) IOTFundamentalsConnecting Things" ومبادئ انترنت الأشياء
(تحليل البيانات الضخمة) .IOT Fundamentals: Big Data & Analytics
وكشف البيان يحصل المتدرب على
شهادات حصرية معتمدة دوليًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cisco العالمية وذلك
بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة Cisco Networking Academy.