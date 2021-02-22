برلماني: الأراضى غير المستغلة داخل قطاع الأعمال العام تسدد ديون مصر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أن الاراضى والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تسدد ديون مصر وليس ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع.





وطالب " زين الدين "، فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الاعمال العام، بطرح جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالاراضى والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام ، مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليا.





كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستدعاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، الى البرلمان لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الاراضى والأصول غير المستغلة ، مؤكدًا ان جميع الحكومات السابقة وايضًا الحكومة الحالية وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الاعمال العام ،لانها فشلت فى استغلال كافة أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه ، ولاسيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراضى داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : للأسف الشديد حكومتنا الرشيدة لاتتحرك الا اذا أخذت التكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدًا أن جميع الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تمت داخل مصر يرجع الفضل الاول فيها الى الرئيس السيسى الذى يتابع بنفسه هذه المشروعات خاصة أيام الاجازات بصفة عامة وأيام الجمع بصفة خاصة فى الوقت الذى يلتزم فيه غالبية المسئولين بالتواجد مع أسرهم.