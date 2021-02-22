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محافظات

شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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شمس يونس
تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، منذ قليل مستشفى الأقصر العام، والتى اطلقت عليها اسم "مستشفى الكرنك"، وذلك لمتابعة سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر. 

وكان فى استقبال الوزيرة بالمستشفى الدكتور خلف عمر مدير المستشفي، وقد تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ، مشيدة بمستوى الخدمة المقدمة بالمستشفي والأطباء والتقط الأطباء مع الوزيرة صورا تذكارية.


ورافق الوزيرة ، خلال جولتها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك
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