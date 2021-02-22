شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك

تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، منذ قليل مستشفى الأقصر العام، والتى اطلقت عليها اسم "مستشفى الكرنك"، وذلك لمتابعة سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.





وكان فى استقبال الوزيرة بالمستشفى الدكتور خلف عمر مدير المستشفي، وقد تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ، مشيدة بمستوى الخد مة المقدمة بالمستشفي والأطباء والتقط الأطباء مع الوزيرة صورا تذكارية.







