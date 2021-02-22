فلسطين: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا كبيرًا للطاقة

قال محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشئون الاقتصادية إن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا كبيرًا للطاقة واستخراج الغاز الطبيعي وتصديره.





وأضاف مصطفى في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأثنين: "المذكرة التي وقعّناها أمس مع مصر تنص على أنّ تطوير حقل غاز غزة، ونتأمل من خلال هذا الاتفاق استخراج هذا الغاز من البحر واستخدامه فلسطينيًا وسندرس إمكانية البيع منه إلى مصر".





وتابع: "مصر في الفترة الأخيرة أصبحت مركزًا إقليميًا كبيرًا بما يخص استخراج الغاز وتصديره إلى الخارج، ولو أنتجنا الغاز الفلسطيني وسنعمل على ذلك فعلًا، ومن الممكن نقله إلى مصر وتسويقه إلى الخارج من خلالها".





وتابع: "الجهة المصرية هي التي تساعدنا في الوقت الحاضر لنستفيد من خبرتهم وعلاقاتهم المتميزة في الاقليم حتى نستخرج الغاز الفلسطيني في أسرع وقتٍ ممكن".





وأمس الأحد، وقعت مصر وفلسطين، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غزة مارين للغاز، وذلك تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور وزير البترول المصري طارق الملا.





وأكد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز.





كما أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديدًا في إيجاد حل جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.



