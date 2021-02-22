محافظ المنيا يناقش مع الجمعيات الأهلية تنسيق جهود المشاركة في حياة كريمة

عقد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة لمناقشة توحيد الجهود والخطوات التنفيذية للمشاركة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي منها 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة (أبوقرقاص – ملوي- ديرمواس – مغاغة – العدوة).





جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة منال ابوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.





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أشار المحافظ أن هذا اللقاء يعد بداية لعدة لقاءات دورية سيتم عقدها بصفة لوضع خطة متكاملة لدعم وتوحيد كافة الجهود المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددا على ضرورة مراعاة التدقيق في اختيار المستفيدين بالقرى من الأولى بالرعاية والعمل على تكامل كافة الجهود لتحقيق التنمية الفعلية بالقرى المدرجة.





وأضاف المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة التعريف بالجهود التي تبذلها الجمعيات لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها، لافتًا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، لما تمتلكه من قدرات للتواصل مع أهالي القرى لقياس الاحتياجات بشكل واقعي، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية هم شركاء في التطوير والتنمية.





وخلال الاجتماع استمع المحافظ من ممثلي الجمعيات عن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2020 وخطة كل جمعية خلال العام الحالي وما سيتم تنفيذه بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.



