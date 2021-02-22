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اوعوا تزهقوا.. معالجة نفسية تتحدث عن أهم النصائح لتأهيل الطلاب على العودة للمدرسة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:15 م
ايه الشناط، معالجة
ايه الشناط، معالجة نفسية ومدربة لياقة بدنية
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فرح علاء الخولي
قالت اية الشناط، المعالجة النفسية ومدربة لياقة بدنية، إنه يجب تأهيل الطلاب الجامعيين على العودة للدراسة بعد فترة الانقطاع عن الدراسة او الحصول عليها من خلال التعلم عن بعد، مضيفة: "هما كبار ولازم يكونوا عارفين ان ديه مجرد فترة وان الدراسة هترجع لمجراها الطبيعي بعد فترة بشكل عادي".

ونصحت ايه الشناط، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اولياء الامور بان يتحلوا بالصبر و"طول البال" في النقاش مع هذا السن لانه سن ليس بصغير وايضا يمر بمرحلة المراهقة والتحول للنضج، لذلك يمرون بنقاشات وحوارات لحين اقناع الطرف الاخر، محذرة الاباء:"اوعوا تزهقوا".

واوضحت انه يجب على الامهات تأهيل الاطفال على الروتين الجديد لعودة المدارس، وخاصة تنظيم مواعيد النوم لان أحد العناصر المهمة جدا لجسم الطفل ونموه وخاصة انهم افتقدوا هذا الروتين المنظم، من خلال التعلم عن بعد "لانهم بيصحوا يقعدوا"، منوهة إلى ان النوم يؤثر على مدى تركيز الطفل وتقلباته المزاجية، الي جانب ان قلة النوم تسبب سمنة للاطفال لانه يؤثر في الهرمونات.
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