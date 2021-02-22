ترك زوجة و3 أطفال.. حكاية فلاح الشرقية الذي دافع عن أرضه فأنهى غنام حياته بـ 3 طعنات.. شاهد

راح وسابني أنا وثلاثة أبناء أكبرهم في الصف الثالث الإعدادي المجرم قتل جوزي بدم بارد وكل ذنبه أنه طلب منه انه يطلع من الأرض بالغنم ومش عايزة حاجة غير القصاص والعدل ومن قتل يقتل..بهذه الكلمات بدءت "أم ريم" زوجة "وائل منير" والمقيمة بعذبة حسونة التابعة لقرية الخيس بمركز أبوحماد حديثها لموقع صدي البلد تروي تفاصيل مقتل زوجها علي يد راعي أغنام.

جوزي راح ضحية الغدر من الجاني بعد ان دافع عن أرضة وزرعة وطلب من راعي الأغنام ان يخرج بغنمه من الأرض ولكن الجاني لم يستمع الي زوجي وقام بالتشاجر معه وأحضر سكينا وقام بطعن زوجي ثلاثة طعنات منهم واحدة في القلب والأخري في الرأس والثالة في اليد.

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وأضافت "أم ريم" "وائل" كان أحن الناس علي انا وأولاده وعمره ما سعي للمشاكل او الخناق وكان بيدافع عن أرضه وأنا متزوجة منه وعمره ما غلط في أو في أحد من أهلي وكان دائما مبتسما محبا للجميع.

وناشدت زوجة المجني عليه النائب العام بسرعة التدخل من أجل إعادة حق وائل وأسرتة والأخذ بالقصاص من الجاني حتي لا يضيع الحق مؤكدة انها تثق ثقة مطلقة في القضاء المصري والنائب العام وأنهم سيأخذون حق زوجها.

وأستكمل "عصام منير" شقيق المجني عليه والشاهد علي الواقعة قائلا..انا ووائل ووالدي كنا بنسقي في أرض البصل وهي أرض مجاورة لأرض البرسيم وعندما شاهد وائل "المجني عليه" المتهم يقوم برعي البرسيم بالغنم فطلب منه وائل الخروج من الأرض فرفض الجاني وعندما حدثت مشادة كلامية بينهم قمنا بتفريق المتهم عن أخي وبعد أن أبتعدنا عاد المتهم وبيده سكينا وقام بطعن شقيقي ثلاثة طعنات.

وأضاف "عصام" شقيق المجني عليه انه علي الفور قمنا بإحضار "توك توك" وتوجهنا الي مستشفي أبوحماد ولكن في الطريق فارق أخي الحياة وترك ورائه ثلاثة أطفال أكبرهم في الصف الثالث الإعدادي والصغري لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات.

وأختتم شقيق المجني عليه ان شقيقة لم يرتكب أي جرم سوي انه دافع عن أرضه مشيرا الي انه بمجرد إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد قامت بضبط المتهم وتم تحرير المحضر اللازم ولذا نناشد النائب العام بالتدخل بصورة شخصية لسرعة القصاص العادل.

فيما أختتمت "ريم" نجلة المجني عليه "وائل" ان والدها كان أحن الناس عليها وكان يحبهم حبا كبيرا ويسعي الي توفير لقمة العيش لهم بالحلال ولا تتمني أي شئ سوي القصاص العادل من المتهم وقاتل ابيها.

ومن جانبها فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط راعى أغنام علي خلفية اتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه أودت بحياته، وتم التحفظ على المتهم وجار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر. وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره بسبب قيام الأخير بترك أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى قيامه بطعن المجني عليه طعنة أودت بحياته.

تم نقل المجني عليه الي مستشفي أبوحماد وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة