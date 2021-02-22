كشك أخلاق.. وزيرة التضامن تفتتح مشروعات مشكاة نور ببورسعيد

تفقدت اليوم وزيرة التضامن نفين القباج يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مشكاة نور" الخيرية، مشروعات الإعمار في مناطق الأمل ببورفؤاد والسيدة نفيسة ومنطقة اللبانة في بورسعيد، وكشك أخلاق ومعرض للحرف اليدوية في حديقة المنتزه.





وقالت الدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، إن مشروع كشك أخلاق هو المشروع الأول في العالم والذي يربط المساعدات الإنسانية بتعديل السلوك ونجح في تعديل سلوك آلاف المواطنين في المناطق العشوائية مشيرة إلي أن المشروع بدأ في محافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة النموذج وجاري تطبيقه في عدة محافظات أخرى برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





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وأوضحت الجمّال، أنه تم إطلاق جميع برامج "كشك أخلاق" في بورسعيد لتدريب الشباب والفتيات علي الحرف اليدوية كالخياطة والتطريز والفاشون والكروشيه وأعمال الخرز وتوفير دورات تدريبية للطلاب في مجالات الحاسب الالي والمحاسبة والسياحة والفنادق والرسم ومساعدة الخريجين في التسويق لمنتجاتهم عبر موقع وتطبيق شطارة ستورز.





كما طبقت المؤسسة مدرسة الأخلاق لمحاربة تسرب الاطفال من التعليم وإعادة تأهيلهم عبر منهج انترناشونال إضافة إلي إطلاق منصة "عندي سؤال" لطلبة مرحلة الثانوية العامة لمساعدتهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا بتوفير استشاريين في المواد لتدريسها اون لاين عبر المنصة.





وفي مجال الإطعام افتتحت المؤسسة "تكية مشكاة" والتي تستهدف توفير الإطعام اليومي في محافظات مصر للأسر رقيقة الحال والأولى بالرعاية ضمن برامج المؤسسة الخيرية، كما أطلقت المؤسسة برنامج البوصلة للتشبيك مع الجمعيات الخيرية ومساعدتها علي تطبيق أهدافها وبيوت مستورة لخلق فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية وقلوب مستورة لتنمية وعي المواطنين بالندوات الثقافية والأنشطة الترفيهية.





وأكدت الدكتورة نور الهدى الجمّال، أن المؤسسة تعمل في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم ودمياط ونجحت في الوصول إلي مئات الآلاف من المستفيدين علي مدار عام 2020.





وقالت الدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المؤسسة نفذت عدة مشروعات في الإعمار بإجمالي مستفيدين 1796 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة بورسعيد شملت رفع كفاءة 48 عمارة سكنية تضم 1152 وحدة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة، ورفع كفاءة 11 عمارة تضم 260 شقة في منطقة الامل في بورفؤاد ورفع كفاءة 16 عمارة بإجمالي 384 وحدة سكنية في منطقة اللبانة.





وشملت الأعمال إحلال واستبدال شبكة الصرف الصحي الداخلية والخارجي وعمل انترلوك للمنطقة وتجميله بالخرسانة المطبوعة ورصف الطرق الداخلية بالكامل وعمل بلدورات للمنطقة وترميم جميع غرف التفتيش وترميم بالوعات الصرف الصحي وصيانة الدرج وتنفيذ أعمال محارة ودهانات في جميع العمارات ورفع مايقرب من 150 طن من القمامة والرتش بالمناطق التي تم إجراء الصيانة بها ودراسة سلوك أهالي المنطقة ووضع أنظمة لتعديلها.





كما شملت الاعمال بالتعاون مع المحافظة هدم منطقة السلخانة باعتبارها وكر من أوكار الجريمة والتعاون مع المحافظة في غلق مراكز مع القمامة والنبش بالمنطقة و توزيع المبيدات اللازمة لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.





وأكدت أنه تم تشطيب وجهات العمارات بألوان مبهجة وعمل منظومة للحفاظ على نظافة المنطقة و تدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع كشك أخلاق وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.



