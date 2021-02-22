ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التدريب الإلكتروني بعدد من مراكز التدريب بالشركة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
شهد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم،بدء التشغيل التجريبي لنظام التدريب الإلكتروني بعدد من مناطق الشركة، وذلك من خلال ربط قاعات مراكز التدريب بكلًا من مناطق: ميت غمر، والمنزلة، وشربين، بقاعات مركز التدريب الإقليمي بديوان عام الشركة؛ تمهيدًا لافتتاح المنظومة قريبًا، وزيادة قاعات بمناطق أخرى، 

وأكد المهندس خالد نصر،اهتمامه، ودعمه المستمر لمنظومة التدريب الإلكتروني؛ لحرصه الشديد على تطوير العنصر البشري داخل الشركة، وخارجها من غير العاملين، ومن خلال تفعيل تلك المنظومة التي ستوفر الوقت، والجهد على العاملين بالمناطق البعيدة، أثناء تلقيهم التدريب.

كما يأتي ذلك التطوير في إطار تنفيذ رؤية، وسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتوسع في التدريب الإلكتروني، والميداني للعاملين بمختلف المناطق.

يذكر أن التدريب الإلكتروني، قد تم تفعيله بالشركة منذ فترة، ولكن من خلال مركز التدريب الإقليمي فقط، وبذلك ستكون الشركة، صاحبة أول منظومة تدريب إلكتروني على مستوى الشركات التابعة، تربط بين القاعات التدريبية بمختلف مناطقها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه أسيوط: دعم 7 مراكز خدمة عملاء متنقلة بالبنية المعلوماتية

بالإنفوجراف..مياه المنوفية: عمليات إحلال وتجديد بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2020

بالإنفوجراف.. شركة "مياه أسيوط" تستعرض إنجازاتها خلال عام 2020

رئيس القابضة للمياه: ننفذ مشروعات صرف صحى في 49 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

مياه أسيوط تنفذ 7 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين

محطة مياه الشروق بالخانكة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

ترشيحاتنا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

نجم بيراميدز على رادار الزمالك

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-2-2021

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور