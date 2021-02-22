مياه الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التدريب الإلكتروني بعدد من مراكز التدريب بالشركة

شهد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم،بدء التشغيل التجريبي لنظام التدريب الإلكتروني بعدد من مناطق الشركة، وذلك من خلال ربط قاعات مراكز التدريب بكلًا من مناطق: ميت غمر، والمنزلة، وشربين، بقاعات مركز التدريب الإقليمي بديوان عام الشركة؛ تمهيدًا لافتتاح المنظومة قريبًا، وزيادة قاعات بمناطق أخرى،





وأكد المهندس خالد نصر،اهتمامه، ودعمه المستمر لمنظومة التدريب الإلكتروني؛ لحرصه الشديد على تطوير العنصر البشري داخل الشركة، وخارجها من غير العاملين، ومن خلال تفعيل تلك المنظومة التي ستوفر الوقت، والجهد على العاملين بالمناطق البعيدة، أثناء تلقيهم التدريب.





كما يأتي ذلك التطوير في إطار تنفيذ رؤية، وسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتوسع في التدريب الإلكتروني، والميداني للعاملين بمختلف المناطق.





يذكر أن التدريب الإلكتروني، قد تم تفعيله بالشركة منذ فترة، ولكن من خلال مركز التدريب الإقليمي فقط، وبذلك ستكون الشركة، صاحبة أول منظومة تدريب إلكتروني على مستوى الشركات التابعة، تربط بين القاعات التدريبية بمختلف مناطقها.