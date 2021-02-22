براءة شخص من تهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على أموال بنك في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيدببراءة شخص بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادي
كشف امر الاحالة قيام المتهم إيهاب ع بالاشتراك مع أخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في تزوير محرر منسوب إلى أحد الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس» بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها ايهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.