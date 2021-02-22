براءة شخص من تهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على أموال بنك في المعادي

‎‎قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد ببراءة شخص بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادي



