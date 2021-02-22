محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، الاثنين، المدرسة الدولية الحكومية.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم الإعلان عن التقدم لهذه المدرسة أول شهر مارس المقبل، لتبدـأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل ،لتكون أول مدرسة حكومية بكفر الشيخ، تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للمدرسة الدولية بكفر الشيخ، أن المدرسة ستكون مميزة في كل شئ بما في ذلك معلميها، لافتًا إلى أنه سيجرى الاستعانة بخبرات تعليمية متميزة، وأعدت المدرسة لتكون منارة تعليمية.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلًا، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهًا الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهودًا للانتهاء من الأعمال بها، مؤكدًا أن المدرسة متاحة لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون أفضل من أي مدارس بالمحافظات الأخرى.





ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أنه سعيد بما شاهده من تجهيزات للمدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، فتم تجهيزها على أعلى مستوى.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، خلال تفقده المدرسة، أنه سيقوم بعرض افتتاح تشغيل المدرسة على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لاعتماد المدرسة وبدء العمل فيها بأسرع وقت.





كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية، ومبنى الإبداع والابتكار والموهوبين وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية، بالإضافة إلى تفقد المسرح المدرسي بغرب مدينة كفر الشيخ.