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فن

بإطلالة جذابة.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:05 م
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
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ندى فكري
نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة جذابة حيث وضعت مكياج هادئ يبرز جمال ملامحها.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
بإطلالة جذابة.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور
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