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أخبار العالم

السعودية تسجل 327 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:09 م
السعودية تسجل 327
السعودية تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق"،  أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة منذ تفشي الوباء 375333 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 318 حالات شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 366412 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6466 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2455 والحالات الحرجة 497 حالة.

وفي سياق أخر، قال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، اليوم الأثنين، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيًا استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "يشمل الأمر السامي التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة".

وتابع: "هذا الأمر يأتي حرصًا من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية".
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