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أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس الإيطالي علي اغتيال سفيره في الكونغو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:12 م
السفير الإيطالي ضحية
السفير الإيطالي ضحية الاغتيال
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محمد علي
أدان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الهجوم الخاطف الذي أطاح بسفير بلاده في دولة الكونغو، وفق ماذكرت صحف دولية.

واعتبر الرئيس الإيطالي إن مقتل الرجل، يعد عملًا "جبانًا" بدون شك.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الإثنين ، إن السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية "لوكا أتاناسيو" قتل في هجوم إرهابي على قافلة للأمم المتحدة.

وذكرت التقارير الصحفية الدولية، أن الهجوم وقع في مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعة كيفو الشمالية ، الواقعة بالقرب من الحدود مع رواندا وأوغندا.

وأضافت الخارجية :"وزارة الخارجية تؤكد ببالغ الأسى وفاة السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو وكارابينيري ( وأحد عناصر قوات الدرك الوطني الإيطالية)في غوما اليوم".

تابعت " كان السفير وكارابينيري  يتنقلان في عربة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار".

و تم إجلاء السفير الإيطالي  الذي أصيب نتيجة الهجوم من مكان الواقعة، وجرى نقله للمسشتفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة  هناك.

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