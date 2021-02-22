محلية البرلمان تطالب بتفعيل الدور الرقابي لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية





شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبات للحكومة بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.





حيث طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، و قال : "لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء علي الفساد والتجاوزات".





و ذكر النائب زكي عباس، عن مشكلة في شارع السودان بسبب الحفر وإعادة الرصف، موضحا أن "السن" الذي يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، واصفا الأمر بأنه كارثة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.





و اضاف : "أبلغت محافظ الجيزة بذلك الأمر، وعندما أبلغته انزعج، وكلم المسئول المختص"، كما طالب بحل مشكلة شارع همدان، بالجيزة.





و علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "عايزين نعرف من قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، الإجراء الذي قام به المحافظ، وسنقوم بصفتي نائب مع بعض نواب الجيزة، بزيارة ميدانية لشارع السودان لرصد الموقف علي أرض الواقع، خاصة أننا تلقينا العديد من الشكاوي من المواطنين بخصوصه".





وطالب النائب عمرو رشدي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، قائلا: "أنا مش ملاحظ إن فيه مرور مفاجئ في المحليات بنسبة 53% زي ما قال ممثل قطاع التفتيش، والمسئولين في المحليات لا يشعرون بهيبة قطاع التفتيش، ونريد معرفة رؤية الوزارة وخطة القطاع".





و شدد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة على ان المواطن فريسة في المحليات وأجهزة المدن الجديدة، ولازم يتم الميكنة، لحل العديد من المشكلات".





و اضاف منصور: "توجد جهتين لهم دور في الضبطية القضائية، قطاع التفتيش، ونقابة المهندسين، ومستعد في نقابة المهندسين بالجيزة، التعاون مع قطاع التفتيش في هذا الأمر، ويجب أن يقدم قطاع التفتيش رؤية ودراسة لزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش، لتمكينه من أداء دوره".





و قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة "أجهزة المدن الجديدة أصبحت أسوأ من المحليات، نتحدث عن مكافحة الفساد، والاصلاح في الجهاز الإداري، ولابد من تغعيل دور قطاع التفتيش بقوة".





و علق النائب محمود البرعي: "عندي في الباجور في محافظة المنوفية، شبهة إهدار مال عام في رد الشئ لأصله في الطرق"، مطالبا باتخاذ قرار في هذا الموضوع.





وطالب بحل مشكلة القمامة وزيادة المعدات، وقال: "أحيانا استخدام الضبطية القضائية يكون غير رشيد".