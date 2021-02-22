نقابة المهندسين ترد على منتقدي منظومة الرعاية الصحية الجديدة

شدد المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسينن رئيس لجنة الرعاية الصحية، على احترام كافة الآراء التي أطلقها المهندسين، الخاصة ب المنظومة الاليكترونية للرعاية الصحية بنقابة المهندسين.





وأوضح "عبدالعظيم" أنه كان لابد من الرد لتوضيح على كل ما يتم تداوله علي صفحات السوشيال ميديا المختلفة بخصوص المنظومة الاليكترونية للرعاية الصحية بنقابة المهندسين.





ولفت عبدالعظيم إلى أن التحول الرقمى هو أحد أهداف التنمية المستدامة وأحد محددات الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وهو توجه الدولة بكل مؤسساتها وتم عرضه ومناقشته على لجنة الشفافية ومحاربة الفساد فى ندوة اجتماع المهندسين الافارقة بتاريخ 9/9/2020 والذى لاقى استحسان الجميع لتطبيق هذه المنظومة.





وتابع قائلا: "إدعاء انه تم إسناد مشروع الرعاية الصحية والتحول الرقمى بالأمر المباشر بعشرات الملايين دون إجراء مناقصة عامة او محدودة ذلك مغايرا للحقيقة تماما حيث تم عرض تقديمى للمشروع وفكرته وخطة التنفيذ كاقتراح على هيئة المكتب ثم العرض على المجلس الاعلى رقم (23) بتاريخ 31 /8/2020 حيث تم الموافقة على المضى قدما فى المشروع ويليه عمل جلسات تنفيذية بحضور بعض من اعضاء المجلس الاعلى لمناقشة خطوات عمل المشروع".





وأكمل: "من ثم تم عمل مناقصة محدودة وتم استدعاء 5 شركات من العاملين فى هذا المجال ثم دراسة العروض الفنية من خلال اللجنة الاليكترونية بالنقابة مع ادارة الحاسب الالى والتى اوصت 3 شركات متوافقة فنيا ثم دراسة العروض المالية من خلال لجنة البت والتى اوصت باسناد المشروع للشركة الاقل سعرا والافضل فنيا ، ثم مرحلة التفاوض مع الشركة لتحسين بعض بنود العقد وتخفيض الاسعار بمعدل 50% عن العرض الاول المقدم سواء كان فى سعر الكارت اللاتلامسى او المنظومة الاليكترونية عن طريق الموبايل ابليكيشن او البورتال الطبى لدى مقدمى الخدمة حيث تمت الموافقه على المشروع والتكاليف للمشروع من المجلس الاعلى بجلسته رقم (25) بتاريخ 31/10/2020".





وأشار: " وبتاريخ 28/ 11 / 2020 تم العرض على المجلس الاعلى بجلستة رقم ( 27) للموافقه على الرسوم المقررة للاشتراك 50ج للكارت اللاتلامسى نظير الخدمات الطبية التالية:





1.بطاقة ذكية لاتلامسية بخاصيةFCN, QR ومطبوعة بتكنولوجيا DOD صالحة لمدة 5 سنوات





2.البورتال الطبى لدى مقدمى الخدمة واحكام السيطرة المالية على الجهات العلاجية لضمان مستحقات المشترك ( المهندس).





3.الحصول على الموافقات الطبية اللحظية لكل من خدمات (الاشعة والتحاليل و مقدمى الخدمة).





4.مركز الاتصال الموحد للتواصل مع السادة المهندسين طوال العام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا.





5.تطبيق الموبايل ابليكيشن لتقديم كافة خدمات المهندس عن بُعد.





6.تحويل الكوبونات الورقية الى نقاط الكترونية ليتم تفعيلها ابتدأ من 1/1/2022 .





وأشار إلي أنه تم مراجعة العقد المبرم مع الشركة المنفذة وإدارات النقابة المختلفة والمتمثلة فى الرعاية الصحية والمالية والقانونية والحاسب الالى تحت اشراف وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الطبية وما تم من تحسين مستوى الخدمة( SLA) تتضمن حقوق المهندس والنقابة وتلتزم الشركة بتقديم افضل خدمة.





وردا على طباعة البطاقات اللاتلامسية خارج النقابة وخروج بيانات المهندسين وبياناتهم خارج اسوار النقابة، لزم التنويه الي أن البطاقة اللاتلامسية بها شريحة الكترونية بخاصية NFC,QR مع تكنولوجيا طباعة DOD والتى تحتاج الى طابعات ذات مواصفات خاصة باهظة الثمن بطاقة استيعابية تصل الى20 الف بطاقة يوميا و تستخدم ايضا لطباعة البطاقات الائتمانية بالبنوك ومثل هذة البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات ومن ضمن بنود العقد اتفاقية سرية البيانات والتى لا يمكن تداولها من بيانات خاصة بالمهندس او تابعيه والعقد يشتمل علي بنود إلزامية للشركة المنفذة وضمانات لحسن أداء الخدمة وفي حالة عدم الإلتزام يحق للنقابة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها.





ونظرا لاحتقان بعض المهندسين لتأخير كارنيهات العلاج الطبى، لفت عبدالعظيم النظر الي انه اثناء تطبيق المنظومة الجديدة اتضح ظهور بعض البيانات الغير مكتملة للمهندسين مثل صور تابعين او عنوان غير مكتمل او عدم ذكر رقم التليفون الخاص بالمهندس ومع ذلك تم تدارك كل هذه المشاكل عن طريق تجميع كل الكروت ليتم استلامها من النقابة العامة او النقابات الفرعية لكل من تعذر التواصل اليه عن طريق شركات الشحن.





ونوه إلي أنه تم تشكيل لجان معاونة من بعض المهندسين المتطوعين لمتابعة ادارات المنظومة المختلفة ورصد كل المشاكل وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة للتغلب عليها واكد على ان كروت العلاج الطبى متاحة الان لكل المهندسين والتى لم يستدل على العنوان الخاص بهم من خلال شركات الشحن وتم ابلاغ المهندسين عبر الصفحات الرسمية للنقابة وتسهيلا علي المهندسين مستخدمي الخدمة تم التاكيد ان إيصالات السداد صالحة لتلقى الخدمة والتعامل مع المستشفيات والمعامل بدون الإحتياج لكارنيهات لمدة شهر.









واضاف أنه تم تجربة تطبيق المنظومة قبل بدء التشغيل داخليا وكيفية الربط بين المنظومة وكارت التكلفة فى مبنى النقابة لكل مشترك وذلك على مدار شهرين عن طريق الحاسب الالى ومنذ انطلاق المشروع وبدء فتح باب الاشتراك بتاريخ 12/12/2020 مع التاكيد أن تطبيق المنظومة الطبية سوف يحكم السيطرة علي الأداء أثناء تلقي الخدمة ومراقبة التكاليف.





ولفت إلي ان اجمالى عدد الاشتراكات للمهندسين كما يلى:





•اجمالى عدد المشتركين منذ بدء الاشتراك 153655 مهندس ( 390211 ) مستفيد.





1.من خلال النقابة العامة 61886 مهندس(149060) مستفيد.

2.من خلال النقابات الفرعية 56008 مهندس ( 142305) مستفيد.

3.من خلال تطبيق الموبايل ابليكيشن 35761 مهندس( 98851) مستفيد.





•اجمالى ما تم استلامة من البطاقات العلاجية من اظرف مغلقة للسادة المهندسين وتابعيهم .

1.نقابة عامة 18462 مظروف ( اسرة )

2.نقابات فرعية 20482 مظروف ( اسرة )

3.توصيل للمنازل 76615 مظروف ( اسرة )

4.وعدد المشتركين تحت الطباعة والتسليم 38096 ظرف

5. 10482 مظروف متاحة بالنقابة العامة للمهندسين لتعذر الوصول الى العنوان المدرج بالاستمارة.



