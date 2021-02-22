يدمر العين .. أحدث مضاعفات فيروس كورونا

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية Radiology، يمكن أن يتسبب COVID-19 الحاد في أضرار جسيمة للعينين ويسبب بعض تشوهات العين لدى المرضى.

أجرت الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على 129 مريضًا، أظهر 9 منهم علامات تشوهات في العين وتم نقل 8 منهم إلى المستشفى بسبب COVID-19.





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