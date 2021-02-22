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مرأة

يدمر العين.. أحدث مضاعفات فيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:44 م
يدمر العين .. أحدث
يدمر العين .. أحدث مضاعفات فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أعراض فيروس كورونا الرئيسية معروفة منذ ظهور العدوى في عام 2019 بووهان، حيث أن الحمى والسعال والتعب من أبرزها.

ومع مرور الوقت، ثبتت الدراسات العلمية أن بخلاف الأعراض، فإنك يترك الفيروس مضاعفات على أعضاء الجسم ومنها القلب، والكلى، والجهاز التنفسي، وأنضم إليه مؤخرا العين.

وجد الباحثون تشوهات في العين لدى المرضى الذين يعانون من حالة عدوى كورونا الشديدة، والتي قد تبدو غير عادية ولكنها منتشرة بشكل كبير، وفقًا للدراسة التي أجراها مجموعة من المهنيين الطبيين.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية Radiology، يمكن أن يتسبب COVID-19 الحاد في أضرار جسيمة للعينين ويسبب بعض تشوهات العين لدى المرضى. 

استخدم خبراء من الجمعية الفرنسية لطب الأشعة العصبية فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن تشوهات العين لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا الخطيرة.

أجرت الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على 129 مريضًا، أظهر 9 منهم علامات تشوهات في العين وتم نقل 8 منهم إلى المستشفى بسبب COVID-19.


 وتوقعت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي وجود تشوهات تسمى "العقيدات" في الجزء الخلفي من العين، والتي يمكن أن تكون التهابًا أو تلفًا مباشرًا في العين.
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