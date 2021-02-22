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خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:04 م
هاني الناظر يوضح
هاني الناظر يوضح حقيقة ان التدخين يمنع الاصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
الحديث عن علاقة التدخين بالفيروس التاجي كورونا، أثارت جدلا واسعا عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، حيث اعتقد البعض أن التدخين يساعد على قتل العدوى في الجهاز التنفسي أو يمنع الإصابة بالعدوى من الأساس.

وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن خرافة جديدة ظهرت على بعض المواقع منقولة غالبا عن تاجرتبغ تقول أن التدخين يساعد على قتل فيروس كورونا ويمنع الاصابة بالمرض".

وأوضح الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الكلام غير علمي وتخريف والعكس تماما.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن التدخين يزيد من خطر الاصابة بالفيروس ويزيد من مضاعفات المرض فلا تصدقوا هذا الكلام وحذروا اصدقائكم.


وحذرت وزارة الصحة والسكان أيضا، من التدخين حيث يزيد من فرص الإصابة بكورونا وأمراض الجهاز التنفسي.
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