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أخبار البلد

"الأطباء" تناقش 5 قوانين تهم أعضاءها مع صحة النواب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت هيئة مكتب نقابة الأطباء، اجتماعا مشتركا اليوم، برئاسة النقيب الدكتور حسين خيرى، مع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور أعضاء اللجنة وأعضاء هيئة المكتب د. نجوى الشافعى وكيل النقابة، د أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، د جورج ناشد أمين عام مساعد النقابة، ود أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة، وذلك لمناقشة الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد التى تخص الأطباء.

وأعلنت النقابة أن الأجندة التشريعية تتضمن 5 قوانين جديدة تهم الأطباء وهى:
1- تعديل القانون 16 لسنة 2018 والخاص بضم شهداء الأطباء لصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية. 
2- قانون المسئولية الطبية. 
3- قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية وأفراد الطاقم الطبى. 
4- إصلاح هيكل الأجور للفريق الطبى. 
5- قانون إقرار شهادة موحدة للتخصصات الطبية المختلفة .
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