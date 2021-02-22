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حوادث

إحالة 5 متهمين للجنايات لاتهامهم بزرع عبوات ناسفة في مسجد نصر الإسلام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 5 متهمين الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الارهابية والتخطيط لعمليات عدائية ضد الدولة وانفجار عبوة داخل مسجد نصر الاسلام بمدينة فيكتوريا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا لجماعة الإخوان، التي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كذلك شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص؛ بأن أمد المتهم الثاني أولهما بعبوات مفرقعة لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها تحقيقا لأغراض جماعتهم موضوع الاتهام أولا، ونفاذا لذلك نقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية، إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وخاب أثر جريمتهما، وأحدث انفجار ها موت المجني علية/ عبدالله سامح سيد علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررة بتلك الأموال؛ بأن شرعا في استعمال العبوة موضوع الاتهام أولأب، وأحدث انفجارها تلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد الحي عبد العزيز الهلالي، على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ بأن شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا/أ مع علمهم بأغراضها، وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الأول وحتى الرابع حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة - عبوات تحوي مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات - قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما أعان المتهمان الرابع والخامس، المتهم الثالث و الفرار من وجه القضاء حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثة، بأن مكناه من الهرب، وأخفى المتهم الرابع العبوات المفرقعة حيازته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
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