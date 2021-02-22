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فن

نسرين طافش تفاجئ متابعيها بالحجاب .. والجمهور: ألف مبروك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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منار نور
شاركت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التةاصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي مرتديه الحجاب ، وتفاعل عدد كبير من جمهور نسرين طافش مع الفيديو .

وجاءت التعليقات كالتالي ؛: " 

هكذا اجمل واحلى نسرين ❤️🌹

اتمنالك تلتزمي فيه كتير لابقلك

ألفب مبروك الحجاب

ماشاء الله تبارك الله


وتواصل الفنانة نسرين طافش حاليًا قراءة العديد من السيناريوهات المقرر أن تختار فيما بينها خلال الفترة المقبلة، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها في منزلها الجديد الذي انتقلت للعيش بالقاهرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.

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