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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:56 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين علي مستوي محالات الصاغة بمتوسط 4 جنيهات مقارنة بما كانت عليه قيمة المعدن الأصفر أمس بالأسواق.

بلغ عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 898 جنيها مقابل 894 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 786 جنيها مقابل782  جنيها  أمس بزيادة قدرها 4 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 674 جنيها مقابل670 جنيها  أمس بفارق 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 524 جنيها مقابل 520 جنيها أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذه نحو 6288 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 898.3 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر،فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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