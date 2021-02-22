الولايات المتحدة تستهدف إطالة وتعزيز الاتفاق بشأن البرنامج النووي مع إيران

أكدت الولايات المتحدة مؤخرًا، أن الاحتمالات كبيرة بأنها ستعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي سحب الرئيس السابق دونالد ترامب البلاد منها في مايو 2018، ومع ذلك على الرغم من الإشادة بالاتفاق، فإن إيران شددت على أن إحياءه سيكون بلا معنى إذا استمرت العقوبات الأمريكية.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة وتعزيز الاتفاق بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي، وتهدف إلى معالجة زعزعة الاستقرار الإقليمي للجمهورية الإسلامية والسلوك وتطوير الصواريخ الباليستية.





وشدد "بلينكين"، بشكل منفصل، على أن إيران يجب أن تمتثل لاتفاقيات الضمانات التي تم التوصل إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، والتزاماتها الدولية، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان عدم حيازة إيران أبدًا لأسلحة نووية. وأضاف أنه يرى الدبلوماسية أفضل طريق ممكن لتحقيق هذا الهدف.





أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة للجلوس في محادثات 'غير رسمية' مع الإيرانيين ، والتي سيستضيفها الاتحاد الأوروبي وحضرها المملكة المتحدة وروسيا والصين ، حيث طالبت طهران بالإعفاء من ترامب القاسي. - العقوبات المفروضة. وبالتالي فإن تخفيف العقوبات سيكون ثمنًا لاستئناف المحادثات.





ومع ذلك ، حذر مسؤولون إيرانيون من أن عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق الإيراني لن تكون مجدية إذا لم ترفع واشنطن جميع العقوبات التي فرضتها على طهران أولًا.



