أول رد من الزمالك على رفض كاف تأجيل مباراة تونجيت السنغالى





وأوضح المشرف على الكرة، أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، وقادرون على الفوز في لقاء الغد، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الرحلة، مشيرا إلى أن معدن لاعبي الزمالك يظهر في هذه الظروف.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "لات ديور " بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف لقاء الفريق الأبيض أمام مضيفه تونجيث فى نفس الموعد غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا. وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.





أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز للقاء تونجيت السنغالي، المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم رفض الاتحاد الإفريقي "كاف" تأجيل اللقاء.