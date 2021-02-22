ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد من الزمالك على رفض كاف تأجيل مباراة تونجيت السنغالى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:56 م
أشرف قاسم
أشرف قاسم
Advertisements
منتصر الرفاعي
أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز للقاء تونجيت السنغالي، المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم رفض الاتحاد الإفريقي "كاف" تأجيل اللقاء. 

وأوضح المشرف على الكرة، أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، وقادرون على الفوز في لقاء الغد، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الرحلة، مشيرا إلى أن معدن لاعبي الزمالك يظهر في هذه الظروف. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "لات ديور " بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف لقاء الفريق الأبيض أمام مضيفه تونجيث فى نفس الموعد غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يخوض غدا تدريبا صباحيًا بالعاصمة السنغالية داكار

الزمالك يخوض مرانا صباحيا بالعاصمة السنغالية داكار

للتحفيز على الفوز.. جلسات خاصة بين أشرف قاسم وعبد الحليم علي مع لاعبي الزمالك بعد الوصول إلى السنغال

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

سعيا لتحقيق أول انتصار في مجموعته.. الزمالك يضع خطة عبور تونجيث على ملعب لات ديور اليوم

مصدر من السنغال: بعثة الزمالك بخير وننتظر قرار كاف لتأجيل لقاء تونجيث

ترشيحاتنا

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

بعد انسحابه.. حسن الرداد يضع نيللى كريم فى ورطة

اتحاد الكرة يلغي اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين من الموسم المقبل

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

مواجهات نارية لـ بيراميدز .. ننشر قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة