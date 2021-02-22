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أخبار العالم

بعد حادثة "دنفر" .. بريطانيا تمنع بوينج 777 من دخول مجالها الجوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:04 م
بريطانيا تمنع بوينج
بريطانيا تمنع بوينج 777 من دخول مجالها الجوي
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قسم الخارجي
أعلنت بريطانيا حظر طائرات بوينج من طراز 777 إس المزودة بمحركات معينة دخول أجوائها وذلك بعدما التهمت النيران أحد محركي الطائرة في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن جميع طائرات بوينج 777 إس التي تعمل بنفس محرك الطائرة التي اشتعلت فيها النيران منذ أيام، ستمنع من دخول المجال الجوي البريطاني.

جاء ذلك بعدما أدى عطل بمحرك طائرة  "أميركان إيرلاينز" من نفس الطراز، إلى اشتعال النيران بأحد محركيها، كما سقطت أجزاء من الطائرة على منازل في دنفر أثناء محاولة عودتها من حيث أتت.

وأكدت بريطانيا في بيان حظر الطائرات التي تعمل بمحركات "برات أند وتني 4000-112" موضحة أن شركات البريطانية لا تستخدم هذا النوع لكنه مستخدم من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

كانت محرك طائرة من طراز بوينج 777 تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" انفجر يوم السبت بينما كان على متنها 231 راكبا، ما تسبب في سقوط حطام على بعض الأحياء.
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