وزيرة الصحة: مستشفى الأقصر الدولي مجمع طبي يضم بداخله 3 مستشفيات و22 عيادة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها لمستشفى الأقصر الدولى، أن المستشفى عبارة عن مجمع طبي وسيصبح صرحا طبيا كبيرا يقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي محافظة الأقصر، وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات.









وأوضحت الوزيرة، أن المجمع يضم 3 مبان تخصصية في (أمراض الكلى، الرمد، مبنى طب أسرة) بالإضافة إلى 22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ومبنى للطوارئ، كما يضم المجمع بنك دم إقليمي، بالإضافة إلى وحدة "زرع النخاع"، وسكن للأطباء والتمريض مجهزين على أعلى مستوى، مشيرة إلى الربط المميكن بين كافة العيادات بالمجمع.





ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها قبل بدء التشغيل، كما وجهت بسرعة تطوير مبنى مديرية الشئون ومبنى هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر على أحدث النظم ووفقًا لأكواد البناء للمنشآت بالتأمين الصحي الشامل.





يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.