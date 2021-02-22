لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

يمكن أن تمر أعراض مرض السكري من دون أن يلاحظها أحد لسنوات في مراحلها المبكرة، لأن علامات ارتفاع السكر في الدم لا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة، ولكن هناك بعض الأعراض الرئيسية "غير العادية" لمرض السكري والتي يجب أن تبحث عنها.
ووفقا لموقع "express"، نستعرض الأعراض المبكرة التي تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم.
رائحة النفس
قد يجد بعض مرضى السكري أن أنفاسهم تنبعث منها رائحة غريبة، وهي الرائحة ناتجة عن الحمض الكيتوني السكري.
في حالة عدم وجود الأنسولين، يبدأ الجسم في تكسير الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة، لكن هذه العملية تنتج حمضًا - يُعرف باسم الكيتونات - كمنتج ثانوي.
الحكة
الحكة المستمرة هي عرض أقل شهرة لمرض السكري ، وتسببها تلف الأعصاب.
ارتفاع نسبة السكر في الدم له تأثير مباشر على الألياف العصبية في الجسم - وليس بطريقة جيدة.
عادةً ما يؤثر تلف الأعصاب على اليدين والقدمين، ولكن يمكن أن يتطور في الواقع في أي مكان من الجسم.
نتيجة لذلك، يكون رد فعل الجسم الطبيعي هو بدء الحكة في المناطق المصابة بتلف الأعصاب.
جفاف الفم
حذر الموقع الطبي من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يقلل من تدفق اللعاب في الفم.
في حين أنه من الطبيعي أن تعاني من حين لآخر من جفاف الفم ، يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا استمر حدوثه، دون سبب واضح.
الضعف الجنسي لدى الرجال
قد يصاب مرضى السكري من النوع 2 بنوع من الخلل الوظيفي الجنسي ، بما في ذلك العجز الجنسي.
ويكون ذلك ناتجا عن ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يضر بالأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى القضيب.