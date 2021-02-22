لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

ووفقا لموقع "express"، نستعرض الأعراض المبكرة التي تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم.

في حالة عدم وجود الأنسولين، يبدأ الجسم في تكسير الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة، لكن هذه العملية تنتج حمضًا - يُعرف باسم الكيتونات - كمنتج ثانوي.

في حالة عدم وجود الأنسولين، يبدأ الجسم في تكسير الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة، لكن هذه العملية تنتج حمضًا - يُعرف باسم الكيتونات - كمنتج ثانوي.

الحكة المستمرة هي عرض أقل شهرة لمرض السكري ، وتسببها تلف الأعصاب.





ارتفاع نسبة السكر في الدم له تأثير مباشر على الألياف العصبية في الجسم - وليس بطريقة جيدة.





عادةً ما يؤثر تلف الأعصاب على اليدين والقدمين، ولكن يمكن أن يتطور في الواقع في أي مكان من الجسم.





نتيجة لذلك، يكون رد فعل الجسم الطبيعي هو بدء الحكة في المناطق المصابة بتلف الأعصاب.





جفاف الفم

حذر الموقع الطبي من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يقلل من تدفق اللعاب في الفم.

في حين أنه من الطبيعي أن تعاني من حين لآخر من جفاف الفم ، يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا استمر حدوثه، دون سبب واضح.



