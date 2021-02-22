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حوادث

المؤتمر السادس للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية..الأربعاء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:13 م
الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
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مصطفى الرماح
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الأربعاء المقبل المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

يشارك في المؤتمر الذي يعقد عبر الدائرة التلفزيونية المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان. 

 وترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
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