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حوادث

مجلس الدولة يتلقى طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد الخميس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:16 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
يتلقى مجلس الدولة، طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
 
وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، إضافةً إلى الشروط العامة المنصوص عليها، ومنها ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، وتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

ويضاف إلى ذلك أن يجتاز المتقدم المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة، وأن يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

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