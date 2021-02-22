عمرو دياب ينشر الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره .. "أجواء صيفية جدًا"





نشرت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد والذي يستعد لحفل إطلاقه في دبي .





وظهر عمرو دياب في الصورة بأحد حمامات السباحة مرتديا كاب ونظارة شمسية في إطلاله صيفية جدًا .





يذكر أن الهضبة يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة ، حيث انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وانا معاك" ، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.



