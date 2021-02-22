ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب ينشر الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره .. "أجواء صيفية جدًا"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:34 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
أحمد إبراهيم

نشرت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد والذي يستعد لحفل إطلاقه في دبي .

وظهر عمرو دياب في الصورة بأحد حمامات السباحة مرتديا كاب ونظارة شمسية في إطلاله صيفية جدًا .

يذكر أن الهضبة يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة ، حيث انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وانا معاك" ، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

أغنية" وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو دياب ينشر صورة برفقة إنجي كيوان من دبي

برفقة طارق العريان وإنجي كيوان.. عمرو دياب ينشر صورة من كواليس إعلانه الجديد

عمرو دياب يقترب من إتمام تصوير إعلان عطره الجديد

شركاء النجاح.. عمرو دياب يحتفى بصناع إعلانه الجديد

طارق العريان برفقة عمرو دياب في أبو ظبي

عمرو دياب يشوق جمهوره في أحدث صورة.. ويعلن عن العطر ويوجه رسالة بـ"الكاب" وسر الرقم 34

ترشيحاتنا

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

السعودية.. أوامر ملكية جديدة بشأن نظام التعليم

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

موديل شهيرة تكشف تفاصيل إغرائها من مخرج أقامت معه علاقة سرية

بخفة دم.. ليلى أحمد زاهر تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

موديل شهيرة تكشف تفاصيل إغرائها من مخرج أقامت معه علاقة سرية

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة