بريطانيا: دول الخليج أثبتت ريادتها في مكافحة كورونا

أعلن وزير الدولة البريطاني لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، أن مجلس التعاون الخليجي يعد ثالث أكبر وجهة تصدير خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا.





وقال "كليفرلي"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، "نعمل عن كثب مع أصدقائنا في الخليج لمعالجة القضايا العالمية، من توفير المساعدات الإنسانية، إلى معالجة التغيرات المناخية.. إن شراكتنا مع الخليج تعزز أمن واقتصاد الملكة المتحدة".





وأضاف "أظهرت الدول الخليجية الست ريادتها في التصدي للوباء، ووقعوا على اتفاق كوفاكس كدول تُمول ذاتيًا، وهو ما أدى إلى تحسين الوصول العالمي إلى اللقاحات".





وأوضح كليفرلي أنه شارك في اجتماع وزاري مشترك مع وزراء خارجية دول الخليج، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى القضايا الرئيسية، بما فيها الأزمات الإنسانية، والعمل معًا على حماية كوكبنا للأجيال القادمة حيال التغيرات المناخية.



