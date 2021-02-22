قائمة بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا





وضمت قائمة بايرن ميونخ كل من:





في حراسة المرمى: مانويل نوير - هوفمان





خط الدفاع: نيكولاس زوليه - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز - بوينا سار - لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألابا





خط الوسط: يوسوا كيميتش - جافي مارتينيز - ليون جروتسكا - روكا - موسيالا





خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي - ليروي ساني - تشوبو موتينج - كينجسلي كومان.





وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء غدًا الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، قائمة فريقه لمواجهة لاتسيو الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.