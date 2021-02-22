ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:42 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، قائمة فريقه لمواجهة لاتسيو الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير - هوفمان

خط الدفاع: نيكولاس زوليه  - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز - بوينا سار - لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: يوسوا كيميتش - جافي مارتينيز - ليون جروتسكا - روكا - موسيالا 

خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي - ليروي ساني - تشوبو موتينج - كينجسلي كومان.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء غدًا الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني

الشوط الأول .. بايرن ميونخ يتعادل مع بروسيا مونشجلادباخ 2-2 في البوندسليجا

مع اقتراب مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يخسر من مونشجلادباخ في الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

تشكيل هجومي بحت لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

مواجهات نارية لـ بيراميدز .. ننشر قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

القرار خلال ساعات.. لوائح الكاف تدعم موقف الزمالك بشأن تأجيل موقعة بطل السنغال

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا

المركزي: توجيه 117 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من عامين

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعرائس.. مصممة ديكور تقدم نصائح لمنزل عصري

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا