إيران.. أول رد من خامنئي على تهديد البرلمان بمحاكمة روحاني

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي دعمه قرار البرلمان الرافض لاتفاق حكومة الرئيس حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار تففتيش المنشآت النووية.





ودعا خامنئي البرلمان والحكومة الإيرانية إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون.





وشدد المرشد الإيراني على ضرورة حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".





جاء ذلك بعد تصويت البرلمان الإيراني بالأغلبية لصالح إبلاغ القضاء برفض ​الحكومة الإيرانية​ تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.



