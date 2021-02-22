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أخبار العالم

إيران.. أول رد من خامنئي على تهديد البرلمان بمحاكمة روحاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:45 م
المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي
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قسم الخارجي
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي دعمه قرار البرلمان الرافض لاتفاق حكومة الرئيس حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار تففتيش المنشآت النووية.

ودعا خامنئي البرلمان والحكومة الإيرانية إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون.

 وشدد المرشد الإيراني على ضرورة حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".

جاء ذلك بعد تصويت البرلمان الإيراني بالأغلبية لصالح إبلاغ القضاء برفض  ​الحكومة الإيرانية​ تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أنه ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة و​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وإلا سنقدم الرئيس ​حسن روحاني​ للمحاكمة.
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