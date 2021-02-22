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ثقافة

معرض سوريا الدولي للكاريكاتير يحتفي بـ نزار قباني في دورته الـ 17

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:55 م
صدى البلد
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طارق موسى

أفتتح معرض سوريا الدولي للكاريكاتير دورته السابعة عشر  والتي حملت اسمه تكريما للشاعر الكبير نزار قبانى الذى طالما اعتبر رمزًا للياسمين.


ويأتي المعرض الذي افتتح اليوم في قاعة المعارض بدار الأسد للثقافة والفنون وضم ما يقارب 100 لوحة لفنانين من 75 دولة ليكرس احتفاء هذه الفعالية الدولية للعام الثالث على التوالي بقامات سورية مبدعة بدءًا من الراحلين الفنان نضال سيجري والأديب محمد الماغوط.


وتنافس 500 فنان لنيل جوائز مسابقة المعرض حيث حاز على المرتبة الأولى الفنان جو تشارش من البرازيل وعلى الثانية اركان الزيدي من العراق والثالثة وايان وفات من إيران وكان هناك جوائز خاصة لفنانين من الجبل الأسود وروسيا وبلغاريا وبيرو وبيلاروس وإيران وكولومبيا.


وضمت لجنة التحكيم الفنانين البيروفي والتر توسكانو والبرتغالي أنطونيو سانتاس والمصري عمر الصديق ومن سورية بشرى الحكيم وموفق مخول ورائد خليل والناقد سعد القاسم.


وقدم المعرض جوائز تشجيعية لكل من الفنانين رامز حاج حسين ومحمد العلي ولأصغر مشاركة جوري أبو السل وللشاعر أمير سماوي. 


يذكر معرض سورية الدولي للكاريكاتور انطلقت دورته الأولى في عام 2005 بعنوان” الكاريكاتور ريشة حرة في عالم مستلب” بمشاركة رسامين من 30 دولة وتناولت لوحاته وقتها الحروب وما تجره من ويلات على الشعوب وبخاصة في المنطقة.

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