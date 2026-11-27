كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بإحدى السيدات ونجلها وإحداث إصابتها ولاذ بالفرار بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أخميم بسوهاج من (إحدى السيدات "مصابة بكدمات متفرقة " – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بتضررها من قائد دراجة نارية لإصطدامه بها أثناء عبورها الطريق بدائرة المركز وبرفقتها نجلها "سن 8" مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.



أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها ( عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد وعلل هروبه لخشية مساءلته قانونياً.

تم التحفظ على الدراجة النارية..وإتخاذ الإجراءات القانونية.