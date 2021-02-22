هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من التخلي عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أعداد المصابين مستقرة خلال الفترة الماضية، ولكن هناك بعض الأشخاص يتواجدون داخل التجمعات بدون كمامات طبية، مما يسبب خطورة على صحتهم وتعرضهم للإصابة بالعدوى.









كما نوه هاني الناظر ، أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تسرع من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا وهي :

1- عدم الالتزام بارتداء الكمامة.

2- السلام باليد والتقبيل والأحضان.

3- التواجد في الأماكن المزدحمة والمحلات والأسواق.

4- حضور الأفراح ومراسم العزاء.



