ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:15 م
شارع المعز
شارع المعز
Advertisements
رشا عوني
بعد الساعة الرابعة عصرًا وحتى حلول الليل ، يصبح التنزه في شارع المعز من المغامرات الممتعة التي يقوم بها الكثير، في ذلك الشارع القديم الذي يحمل في كل تفاصيله وجدرانه حكايات منذ مئات السنوات ، فهو من أهم الشوارع الأثرية الإسلامية في مصر ، و الفسحة المريحة للنفس لكل من يبحث عن نزهة سريعة لإمتاع البصر و الغوص في حكايات زمن الفاطميين . 


منذ 13 عاما، وتحديدًا مثل هذا اليوم في 22 فبراير 2008 ، تم افتتاح شارع المعز في رونقه الجديد بعد تجديده وإدخال بعض التغييرات البسيطة عليه، مع الاحتفاظ بأثريته و تفاصيله التي عمرها سنوات طويلة مازالت محفورة على جدرانه ، ليصبح شارع المعز قلب مدينة القاهرة أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية .

اقرأ أيضا

أطلق على شارع المعز قديمًا عدة أسماء هي الشارع الأعظم وقصبة القاهرة وقصبة القاهرة الكبرى، وأخيرًا أطلق عليه اسم المعز لدين الله في عام 1937 تكريمًا لمنشئ القاهرة.

تمتد تلك التسمية من باب الفتوح إلى باب زويلة، شاملة شوارع باب الفتوح، أمير الجيوش، النحاسين، بين القصرين، الصاغة، الأشرفية، الشوايين، العقادين، المناخلية، والمنجدين، السكرية إلى باب زويلة. 

وتعود التسمية الحالية إلى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وهو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبد الله الفاطمي، الذي يعود أصله إلى جزيرة صقلية بينما ولد بمدينة المهدية سنة 319هـ وتنسب إليه القاهرة المُعزية، والذي بويع بالخلافة في المغرب وكان أول خليفة فاطمي يدخل مصر بعد فتحها سنة 358هـ.

حين تجولك في شارع المعز و أزقته التي تروي التاريخ ، تجد ما يقرب من 29 أثرًا إسلاميًا منذ مئات السنوات ، ما بين مساجد ومدارس ومدافن وقصور، ومن أبرز معالم شارع المعز باب الفتوح ، مسجد الحاكم بأمر الله ، جامع الأقمر، قصر الأمير بشتاك، المدرسة الكاملية ، وقبة السلطان محمد بن قلاوون . 

يضم شارع المعز مجموعة من أروع آثار مدينة القاهرة يصل عددها إلى29 أثرًا تعكس انطباعًا كاملًا عن مصر الإسلامية فى الفترة من القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي، والتي تبدأ من العصر الفاطمي (297- 567هـ/ 969- 1171م) حتى عصر أسرة محمد علي (1220- 1372هـ/ 1805- 1953م)، وتتنوع الآثار الموجودة ما بين مبان دينية وسكنية وتجارية ودفاعية، واليوم تصطف الأسواق ومحلات الحرف اليدوية التقليدية على طول الشارع مما يضيف إلى سحر الشارع التاريخي.

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة
تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة
تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة
تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة
تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدأ تشييدها عام 1262.. حكاية المدرسة الظاهرية بشارع المعز

أمير الجيوش.. حكاية شارع أنقذ صاحبه مصر من كوارث خطيرة وسكنه البائعون بعد إن كان لـ الوجهاء

فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية

شاهد.. صور نادرة لشارع المعز في ذكرى افتتاحه

ترشيحاتنا

إهمال أم.. سيدة تعثر على رضيعها جثة هامدة داخل "غسالة"

ضبط أدمن صفحة على فيس بوك يبيع أدوات جنسية

نسرين طافش تكشف سبب ارتداء الحجاب

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

موديل شهيرة تكشف تفاصيل إغرائها من مخرج أقامت معه علاقة سرية

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا

من الألماس.. سعر خيالي لخاتم خطبة ميجان ماركل