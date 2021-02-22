شاهد.. صور نادرة لشارع المعز في ذكرى افتتاحه

يحل اليوم ذكرى افتتاح شارع المعز فى منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية، بعد تطويره، ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، إذ تم افتتاحه فى مثل هذا اليوم 22 فبراير من عام 2008.





ويعتبر شارع االمعز متحف مفتوح للآثار الإسلامية فى العالم، ويقع فى منطقة الأزهر فى حى وسط القاهرة، ويضم مجموعة من الآثار منذ أُنشئت القاهرة الفاطمية.





كما يعتبر القبلة السياحية الأشهر فى تاريخ الحضارة الاسلامية ، يقصدة كل باحث عن الغوص في أعماق التاريخ ، تاريخه ضارب في جذور القصص و العصور .





وفي نفس السياق ، نرصد أبرز المعلومات عن شارع المعز الملقب بـ متحف الحضارة الاسلامية المفتوح:





1-تاريخ شارع المعز إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله

2- أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم

3- أدرج على قائمة موقع التراث العالمي في عام 1979ميلاديا

4-عُرف بشارع المعز في عام 1937ميلاديا

5-حدودة الجغرافية من باب الفتوح شمالًا حتى باب زويلة جنوبًا

6- أشهر الشوارع التى تجاوره أمير الجيوش، الدرب الأصفر، حارة برجوان، خان الخليلي، والغورية

7-يحتوي على 29 أثرًا تعطي إنطباعًا واحساسا عن مصر الإسلامية