ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجرد بداية .. القوى العاملة: تسليم وثائق تأمين للصيادين في محافظات الجمهورية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:15 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
Advertisements
هاني حسين
وجه عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  التحية والتقدير للرئيس السيسي على إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة الصيادين.

وقال عزت عمران في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، تعليقا على تسليم وزارة القوى العاملة 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة حياة كريمة، إن  وزارة القوى العاملة  صرفت دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وقيمة المنحة 500 جنيه".

 وتابع عزت عمران: " وزير القوى العاملة زار 5 محافظات للاستماع إلى مشاكل الصيادين ".

 واكمل عزت عمران :" تم  إصدار وثيقة تأمين ضد  حوادث العمل والوفاة للصيادين  ضمن مبادرة حياة كريمة وهذا الأمر مجرد بداية لدعم الصيادين ".

 ولفت عزت عمران :"  هناك خطة لتسليم وثائق  التأمين التكافلي للصيادين في مختلف محافظات الجمهورية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان 1238 وثيقة تأمين حوادث للصيادين

سعفان يسلم 500 صياد ببورسعيد وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث

وزير القوى العاملة يسلم 8923 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة بالجيزة

حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. تسليم 52 ألف عامل غير منتظم وثائق تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية بـ 3 محافظات.. تحصيل مليار و53 مليون جنيه مستحقات للعمال المصريين بالخارج.. وحل 16 ألف شكوى عمالية

في إطار مبادرة حياة كريمة.. سعفان يواصل جولاته الميدانية لتسليم وثائق التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين .. صور

ترشيحاتنا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

شاهد| أسد ينتزع حمارا وحشيا حديث الولادة من أم في ثوان

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

الصحة تكشف عن مفاجأة شهدها الصعيد في الموجة الثانية من كورونا ..التفاصيل

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

موديل شهيرة تكشف تفاصيل إغرائها من مخرج أقامت معه علاقة سرية

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا

من الألماس.. سعر خيالي لخاتم خطبة ميجان ماركل