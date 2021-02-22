مجرد بداية .. القوى العاملة: تسليم وثائق تأمين للصيادين في محافظات الجمهورية

وجه عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، التحية والتقدير للرئيس السيسي على إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة الصيادين.
وقال عزت عمران في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، تعليقا على تسليم وزارة القوى العاملة 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة حياة كريمة، إن وزارة القوى العاملة صرفت دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وقيمة المنحة 500 جنيه".
وتابع عزت عمران: " وزير القوى العاملة زار 5 محافظات للاستماع إلى مشاكل الصيادين ".
واكمل عزت عمران :" تم إصدار وثيقة تأمين ضد حوادث العمل والوفاة للصيادين ضمن مبادرة حياة كريمة وهذا الأمر مجرد بداية لدعم الصيادين ".
ولفت عزت عمران :" هناك خطة لتسليم وثائق التأمين التكافلي للصيادين في مختلف محافظات الجمهورية ".