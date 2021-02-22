مجرد بداية .. القوى العاملة: تسليم وثائق تأمين للصيادين في محافظات الجمهورية

وقال عزت عمران في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، تعليقا على تسليم وزارة القوى العاملة 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة حياة كريمة، إن وزارة القوى العاملة صرفت دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وقيمة المنحة 500 جنيه".