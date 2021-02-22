بيراميدز مع الرجاء.. هاني سعيد يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية

علق الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أوقعت بيراميدز في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبه أندية الرجاء المغربي ونكانا الزامبي والفائز من مباراة نامونجو التنزاني وأول أغسطس الأنجولي.





وأوضح المدير الرياضي أن الهدف الأولي لبيراميدز في الكونفدرالية تحقق وهو التأهل لدور المجموعات، بينما الهدف الأكبر والأشمل هو الوصول للنهائي وتكرار إنجاز النسخة الماضية والتتويج باللقب الغالي والفوز بالكأس.





وشدد على أن التواجد بدور المجموعات يجب أن نتوقع فيه خوض مباريات قوية في ظل وجود أندية كبيرة صاحبة تاريخ في بطولات أفريقيا، وبيراميدز لا ينظر كثيرا لمستوى المجموعات، لأن كل المجموعات الأربعة صعبة، ولن تكون هناك مباريات سهلة على أي فريق.





وأكد المدير الرياضي أن كل اللقاءات تحمل صعوبة وقوة خاصة المباريات التي تقام خارج الأرض ستكون مهمة للغاية ومن الضروري التعامل معها بشكل جيد واستغلال الخبرات الموجودة بالفريق، موضحا أن المجموعة تحتاج للتركيز والعمل الجيد من أجل تحقيق الهدف الأساسي في البطولة.





وقال الكابتن هاني سعيد إن المجموعة يمكن وصفها بالمتوازنة وبيراميدز جاهز لأي منافس لأن هدفه واضح وهو المنافسة على اللقب القاري، والفريق البطل لا يهتم إلا بنفسه ويركز ويجتهد من أجل تحقيق البطولة.