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أخبار العالم

البحرين تدين الهجوم المسلح الذي أودى بحياة سفير إيطاليا بالكونغو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:49 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، الهجوم المسلح الذي وقع في جمهورية الكونغو صباح اليوم واستهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إنها تدين هذا الحادث الإجرامي الجبان، الذي أودى بمقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو، واثنين من المرافقين، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وأعربت الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب إيطاليا وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الإجرامي الجبان، مؤكدة شجبها واستنكارها الشديد لكافة أعمال العنف والتطرف.
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