ارتفاع الدولار قرشين في ختام التعاملات

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية بمعدل قرشين اثنين منذ السبت الماضي.









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وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني ، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي، الأهلي المصري، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، HSBC، مصرف أبوظبي الإسلامي، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، مصر، سايب، مصر إيران للتنمية".







بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي AIB، الإمارات دبي الوطني".





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، التجاري وفا، كريدي أجريكول ،قنا السويس، المشرق ،البركة الاسلامي،ABC، المصري لتنمية الصادرات،ابوظبي التجاري، الاسكندرية،التعمير والاسكان، عودة،الكويت الوطني،المصري الخليجي،التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي".





ووصل أعلي سعر لـ" الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.



