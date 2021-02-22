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أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب العالمية بسبب الدولار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:11 ص
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
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قسم الخارجي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرًا بحركة الدولار الأمريكي، وفق ما ذكرت تقارير صحفية دولية.

وارتفع الذهب اليوم ليعوض تراجعه، الذي وصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في الجلسة السابقة التي كانت الجمعة الماضية، والتي سجلت 1759.29 دولار.

وزادت أسعار الذهب  0.5 في المائة، لتصل أسعاره إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة).

واليوم الإثنين أدى تراجع الدولار لارتفاع الذهب، حيث سجل الدولار أدنى مستوى له في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة أخرى كالين واليورو.

ورغم تراجع الدولار الأمريكي، عوضت أمريكا الأمر من ناحية أخرى، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووصلت إلى مستويات قياسية، هي الأعلى  لها خلال سنة.

وتؤثر أسعار الدولار على الذهب والعملات الأخرى، حيث تنتظر الأسواق الدولية، بيان المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونجرس غدًا الثلاثاء.

كما ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.

ومن المتوقع كذلك، أن يتحدث الاحتياطي الفيدرالي عن حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع.

ويرتبط سعر الدولار بعلاقة عكسية مع الذهب، فعندما يزداد الطلب على أحدهما ويرتفع السعر، كلما تراجع الطلب على الآخر وبالتالي تراجع سعره، ويحدث الاضطراب في العلاقة بين قيمة الدولار وسعر الذهب، نتيجة عمليات المضاربة على الذهب في أوقات الأزمة، لذلك فإن الطلب على الذهب يأتي بفعل المضاربة المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية في العالم التي تعد العامل الأساسي في الطلب على الذهب.

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