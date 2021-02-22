بشرى سارة لسائقي التاكسي.. وفر 14 ألف جنيه سنويا لو بتستهلك 10 لتر بنزين يوميا

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس الخدمات غبر المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه خلال المعرض الأول لإحلال وتطوير المركبات تم توقيع عقدين لتحويل السيارات للعمل بالغاز.





وأوضح خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن هناك إقبالا كبيرا علي تحويل السيارات للعمل بالغاز منوها بأن سائق التاكسي الذي يعمل بـ 10 لتر يوميا يوفر حوالي 14 ألف جنيه.





وأشار، إلى أن تحويل السيارات للغاز له فائدة على البيئة والمواطن والدولة في آن واحد.





وفي وقت سابق أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أنه تم تعميم محطات الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن 6 شركات عملاقة دخلت شعبة الغاز منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته.





وأضاف "نصر"، أن عدد محطات الغاز الآن أصبح 210 محطات، موضحا أنه مستهدف الوصول لآخر العام إلى 600 محطة.





وتابع رئيس شعبة المواد البترولية، أنه أصبح الآن بمحطات الوقود يوجد تمويل غاز طبيعي، مؤكدا أنه انتشرت بشكل كبير، وأنه أصبح موجودًا في أكثر من محافظة.



